Чем жирная пища поможет при COVID-19 [ Редактировать ]
Сотни тысяч людей каждый день заражаются коронавирусом, и приблизительно такое же количество выздоравливает. Для того чтобы ускорить этот процесс, людям нужно обращать особое внимание на продукты питания, передает newsyou.info.
Кандидат медицинских наук Елена Яровова поведал о том, что диета пациента с коронавирусом обязательно должна включать жиры, относящиеся к категории полезных. Они должны быть как животного, так и растительного происхождения. К примеру, полезные жиры входят в состав авокадо - это один из самых ценных фруктов в этом плане.
Большое внимание нужно уделять и разным видам масел, включая льняное, оливковое и сливочное. А вот от сладких продуктов, выпечки и тому подобных кулинарных изделий на время лечения коронавируса лучше вовсе отказаться, поскольку они могут затянуть процесс выздоровления и ослабить организм. В период COVID-19 нам всем необходимо помогать иммунной системе поскорее избавиться от коварного патогена.
Также врач порекомендовала не забывать про белковую пищу, включая куриное мясо, рыбу и и креветки, налегать на разного рода крупы, есть фруктовые и овощные салаты. Обязательно на столе пациента должна присутствовать зелень. В целом, хороший аппетит свидетельствует о том, что человек устойчиво идет на поправку.
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