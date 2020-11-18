Имбирь - растение, корень которого часто используется для приготовления различных блюд. Он придает еде специфический острый вкус и аромат, который очень сложно заменить другими растениями или специями, передает newsyu.info.

Но этот продукт важен не только для улучшения вкуса блюд. Он обладает полезными и важными для нашего организма свойствами.

Снижает аппетит и улучшает пищеварение

Имбирь содержит вещество гингерол, которое придает ему тот самый характерный жгучий вкус, а также помогает контролировать уровень гормона лептина, благодаря чему человек дольше чувствует сытость и не бежит опустошать холодильник при любой возможности. Также корень растения уменьшает раздражение в кишечнике и улучшает движение пищи и жидкостей по желудочно-кишечному тракту.

Помогает при тошноте

Имбирь - отличное средство при недомоганиях, вызывающих тошноту и рвоту. Растение рекомендуется даже беременным женщинам при токсикозе. Также он уменьшает ощущение тяжести в желудке.

Укрепляет иммунитет

Конечно, имбирь не настолько эффективен в укреплении иммунитета, как это представлялось в начале весны, когда ценник на свежий корень был похож на телефонный номер. Однако благотворное влияние на нашу иммунную систему он все-таки имеет из-за высокого содержания различных витаминов и аминокислот. При простуде он облегчает боль в горле и насморк, а имбирный чай - помогает согреться и снять усталость.

Снижает кровяное давление

Растение способствует расслаблению мышц, улучшению кровообращения и нормализации работы кровеносных сосудов. Именно поэтому имбирь прекрасно справляется с высоким артериальным давлением, помогая снизить его до нормальных показателей.

Благодаря эффекту, который имбирь оказывает на кровеносные сосуды и мышцы, он помогает избавиться от сильного жжения и боли после тяжелых физических нагрузок. Однако он имеет накопительный эффект и не приносит мгновенного облегчения после первого употребления.

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