Родители молодоженов "породнились" перед свадьбой детей [ Редактировать ]
Молодая пара оформила свои отношения, став сводными братом и сестрой. Об этом сообщает одна из пользовательниц на Reddit.
По словам девушки, с будущим мужем она познакомилась в колледже. Когда парень сделал ей предложение они организовали знакомство для родителей. Мать невесты была вдовой, а отец жениха - в разводе.
Сначала было странно, но потом мы поняли, что они влюблены. С нашего разрешения они начали встречаться и вскоре сыграли свадьбу.
Отмечается, что в течении года после свадьбы родителей молодые тоже поженились. Вскоре после этого подруга пользовательницы стала осуждать такое решение семьи. Девушка переживает из-за конфликта с подругой.
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