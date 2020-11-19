В Киеве зафиксирован абсолютный антирекорд по коронавирусу [ Редактировать ]
За сутки в столице зарегистрировали 1348 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.
С начала эпидемии в Киеве подтвердили 55 203 случаев COVID-19. За период эпидемии выздоровели 19 556 человек, при этом, умерли - 1047 (13 - за минувшие сутки).
Отмечается, что это самый большой суточный прирост новых случаев за все время пандемии.
Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зарегистрированы 13 357 случаев заболевания COVID-19. Всего в стране зафиксированы 583 510 заболевших.
по теме
Всего в столице зарегистрированы более 36 тысяч инфицированных
Информацией министр поделился во время брифинга
Всего в стране лабораторно подтвердили более 525 тысяч зараженных
Всего в столице более 48 646 случаев заболевания
Всего заболели более 2 военнослужащих