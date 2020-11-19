За сутки в столице зарегистрировали 1348 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает СНБО.

С начала эпидемии в Киеве подтвердили 55 203 случаев COVID-19. За период эпидемии выздоровели 19 556 человек, при этом, умерли - 1047 (13 - за минувшие сутки).

Отмечается, что это самый большой суточный прирост новых случаев за все время пандемии.

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины зарегистрированы 13 357 случаев заболевания COVID-19. Всего в стране зафиксированы 583 510 заболевших.