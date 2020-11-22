Компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с океанографическим спутником Sentinel-6A на борту. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Аппарат находится на орбите в 1,3 тысячах километров и будет заниматься отслеживанием уровня воды в мировом океане, а также влияние глобального потепления на изменения в береговой линии.Спутник войдет в состав действующей американо-европейской спутниковой орбитальной группировки Copernicus по мониторингу окружающей среды.

Отмечается, что запуск ракеты со спутником был осуществлен с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Первая ее ступень совершила управляемую посадку на площадке базы.

Ранее мы писали, что SpaceX запустили в космос военный GPS-спутник. Космический аппарат GPS III SV04 выводила ракета-носитель Falcon 9.