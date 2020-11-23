Смертельное ДТП под Винницой: жертв вырезали из авто [ Редактировать ]
Фото: Facebook
В Винницкой области, в городе Немиров произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором на месте погибли три человека. Об этом сообщается в Фейсбук Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.
ДТП произошло на улице соборной рано утром 22 ноября. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля ВАЗ 21099 допустил столкновение с автомобилем марки ЗИЛ 554, который остановился на проезжей части улицы из-за неисправности - блокировки подшипника.
При столкновении все находившиеся в легковом автомобиле скончались от травм. Спасателям пришлось с помощью спецоборудования деблокировать тела жертв аварии из салона транспортного средства.
Ранее мы сообщали о том, что под Львовом произошло жуткое ДТП с детьми.
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