Британцям подарують послаблення карантину на Різдво [ Редактировать ]
В британському уряді обмірковують, як послабити карантин на Різдво, аби дати людям можливість зібратися разом та водночас запобігти зростанню захворюваності. Незабаром оприлюднять деталі.
Попередньо на кілька днів планують зняти обмеження щодо гостей. Водночас, британців закликатимуть утриматися від подорожей, а соціальні контакти обмежити до вузького родинного кола.
Від початку епідемії в Королівстві заразилися більше півтора мільйона. Понад 55 тисяч померли.
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