Коронавирус "косит" Раду: сколько депутатов болеет [ Редактировать ]
На сегодняшний день в Верховной Раде болеют COVID-19 27 народных депутатов. Также вирус подтвердили у 34 работников Аппарата Рады.
Об этом сообщила заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк на своей странице в Facebook.
Среди заразившихся - глава парламента Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.
Кондратюк также отметила, что многие парламентарии обеспокоены тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект Государственного бюджета на 2021 год.
"Парламент готов рассматривать проект Госбюджета на следующий год во втором чтении, как только он будет готов", - подчеркнула она.
Ранее сообщалось, экс-спикер Рады Андрей Парубий заразился коронавирусом.
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