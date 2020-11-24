Кризис с КСУ: в Раде не будут сообщать СМИ о предварительных договоренностях [ Редактировать ]
Рабочая группа Верховной Рады по вопросам урегулирования кризиса с Конституционным судом Украины не будет сообщать СМИ о предварительных договоренностях. Парламентарии безотлагательно приступили к рассмотрению трех блоков вопросов.
Об этом сообщила заместитель главы рабочей группы, нардеп Ольга Совгиря, передает информационное управление аппарата Верховной Рады.
"Рабочая группа приняла решение безотлагательно приступить к рассмотрению трех блоков вопросов: восстановление статьи, касающейся ответственности за представление заведомо недостоверных деклараций, восстановление электронного декларирования с учетом тех позиций, которые высказаны в мотивировочной части решения Конституционного суда, и совершенствование законопроекта о Конституционном суде Украины", - говорится в сообщении.
Она отметила, что предварительные договоренности по указанным вопросам на широкую общественность выносить не будут.
"Как только будут достигнуты конкретные договоренности и юридические, и политические, соответственно, мы выйдем с более конкретной информацией", - подытожила депутат.
Ранее сообщалось, что из-за решений КСУ Зеленский просит помощи у Венецианской комиссии.
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