Рабочая группа Верховной Рады по вопросам урегулирования кризиса с Конституционным судом Украины не будет сообщать СМИ о предварительных договоренностях. Парламентарии безотлагательно приступили к рассмотрению трех блоков вопросов.

Об этом сообщила заместитель главы рабочей группы, нардеп Ольга Совгиря, передает информационное управление аппарата Верховной Рады.

"Рабочая группа приняла решение безотлагательно приступить к рассмотрению трех блоков вопросов: восстановление статьи, касающейся ответственности за представление заведомо недостоверных деклараций, восстановление электронного декларирования с учетом тех позиций, которые высказаны в мотивировочной части решения Конституционного суда, и совершенствование законопроекта о Конституционном суде Украины", - говорится в сообщении.

Она отметила, что предварительные договоренности по указанным вопросам на широкую общественность выносить не будут.

"Как только будут достигнуты конкретные договоренности и юридические, и политические, соответственно, мы выйдем с более конкретной информацией", - подытожила депутат.

Ранее сообщалось, что из-за решений КСУ Зеленский просит помощи у Венецианской комиссии.