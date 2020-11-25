В Україні з п'ятдесяти тисяч ліжко-місць для важких пацієнтів у ковідних відділеннях медичним киснем забезпечена Половина. Найбільш критична ситуація нині у Київській, Харківській та Черкаській областях. Такі дані МОЗ. Як цю проблему розв'язують у Черкасах - дізнавався Станіслав Кухарчук.

У терапевтичному відділенні Шполянської райлікарні вже майже не лишилося вільних місць. Сюди кладуть тільки важких пацієнтів з ковідом, які вже не можуть самостійно дихати.

Пані Олена - медик. Каже: у відділення її доправили просто з робочого місця. Таких, як вона, у палаті ще четверо - і на всіх один кисневий концентратор. Тому дихають по черзі.

Олена Плахотнюк, пацієнтка Шполянської багатопрофільної лікарні:

Ось бачите, у нас на два фронта, даже на три: Валєчка, соєдіняємось і дихаємо. У нас маски то є, а концентраторів мало.

З 39 ліжок у відділені, стаціонарно кисень підведений лише до двох. На всі інші - десять концентраторів. А отже, роботи в медперсоналу додалося.

А чому возите? - Бо там менше сатурація!

Що означає кисень для тяжких хворих, лікарка Тетяна Набережна нещодавно відчула і на собі. Вона вже перехворіла на COVID-19 і знову вийшла на зміну у відділення. За нормами, кожен пацієнт має бути забезпечений безперебійною подачею кисню - це життєва необхідність. Зараз, каже лікарка, найжахливіше в її роботі - вирішувати, хто з пацієнтів дихатиме наступним.

Тетяна Набережна, т. в. о. завідувача інфекційного відділення Шполянської багатопрофільної лікарні:

Кому зараз легко? Я думаю, пацієнтам важче - все можна пережити, аби наші пацієнти здорові були.

Поки у терапевтичному відділенні медики борються за життя пацієнтів, в інфекційному - поквапом монтують систему централізованої подачі кисню. Тут уже наступного тижня мають поставити ще тридцять п'ять ліжок. Головний лікар планував це ще з літа, але підготовка проєкту та й самі роботи затяглися.

Василь Уманець, директор Шполянської багатопрофільної лікарні:

Та це необхідність сьогодні - це набагато нам покращить роботу, розгрузить оце навантаження з киснем.

Загалом по Черкащині ситуація із забезпеченням киснем ще гірша, - зізнаються в обладміністрації. Лише 40 відсотків ліжкового фонду для пацієнтів з ковідом має підключення. Швидко вирішити цю проблему в області планують за допомогою кисневих концентраторів. Майже 300 апаратів мають надійти в лікарні уже найближчого тижня.

Лариса Кошова, заступниця голови Черкаської ОДА:

Зараз робимо акцент на кисневі концентратори, тому що це швидше забезпечить і не потребує тих робіт - виготовлення проєктної документації. А це все - час, якого на зараз багато немає.

Немає часу і в Шполянській лікарні - до середини грудня там планують обладнати близько 120 ліжок для важких пацієнтів. Якщо проблему з підведенням кисню до цього часу частково вирішать, то от з персоналом - біда. Для повноцінної роботи госпіталю в Шполі потрібно ще пів сотні лікарів, медсестер і санітарів, а взяти їх ніде.