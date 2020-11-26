В четверг, 26 ноября, правоохранители разоблачили в Черниговской области сеть из 8 нарколабораторий. Злоумышленники незаконно изготавливали, хранили и сбывали наркотические средства. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как установило следствие, незаконной деятельностью длительное время на территории нескольких областей Украины занимались жители Черниговщины.

"В ходе спецоперации проведено более 70 одновременных обысков в домовладениях и транспортных средствах на территории Черниговской области, в ходе которых выявлено и изъято наркотики "PVP", метамфетамин, каннабис общей массой около 40 кг", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, правоохранители изъяли оборудование для работы нарколабораторий: посуда, реактивы, прекурсоры для изготовления особо опасных психотропных веществ, более 50 специально приспособленных бочек.

По подозрению в совершении незаконной деятельностью задержали 3 человека. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на кладбище нашли более трех тонн наркотиков.