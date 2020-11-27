Известная украинская певица Анастасия Приходько, удивила поклонников очень откровеннм фото, которым певица поделилась в Instagram.

"Почему грудь у людей вызывают столько радости?" - написала певица под фото, на котором она прикрыла некоторые части своего тела абгрузом.

Поклонники певицы по-разному отреагировали на такое откровенное фото звезды, кто-то восхищался, кто-то же критиковал.

Напомним, ранее абсолютно голая Дженнифер Лопес поразила видео.

Читайте также, как 62-летняя американская поп-звезда Мадонна напугала фанатов своим лицом.