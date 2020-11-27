Приходько удивила поклонников пикантным фото [ Редактировать ]
Анастасия Приходько/фото: instagram
Известная украинская певица Анастасия Приходько, удивила поклонников очень откровеннм фото, которым певица поделилась в Instagram.
"Почему грудь у людей вызывают столько радости?" - написала певица под фото, на котором она прикрыла некоторые части своего тела абгрузом.
Поклонники певицы по-разному отреагировали на такое откровенное фото звезды, кто-то восхищался, кто-то же критиковал.
Напомним, ранее абсолютно голая Дженнифер Лопес поразила видео.
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