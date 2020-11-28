В 2019 году американцы усыновили 298 украинцев Источник: посольство США в Киеве

Украина стала второй по популярности страной для американцев, желающих усыновить детей. Об этом сообщает посольство США в Киеве.

Согласно статистике Госдепартамента США, на первом месте в рейтинге находится Китай (819), а Украина по итогам 2019 года стала второй (298). Всего в 2019 году американцы усыновили 2971 ребенка.

За все время, пока ведутся записи, новых родителей в США нашли 11608 украинских сирот.

Больше всего детей из Украины граждане США усыновили в 2001 году (1240). В 2017 году - минимум (215), после чего кривая снова пошла в рост: 248 маленьких украинцев обрели семью в 2018 году, 298 - в 2019-м.

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Многие из усыновленных малышей - это дети с инвалидностью или с заболеваниями. Некоторые дети были усыновлены вместе с братьями и сестрами. Самый популярный возраст - 5-12 лет и малыши 1-2 лет.

Напомним, что в Украине изменили правила усыновления.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии однополым парам разрешили усыновлять детей.