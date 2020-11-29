Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия спрогнозировал сроки введения локдауна в Украине. Ключевым фактором он назвал состояние медицинской системы страны. Депутат подчеркнул, что критически важным является ее способность принимать увеличивающееся число пациентов с COVID-19. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

Арахамия отметил, что в медицинской системе "коллапса еще нет, но предколлапсовое состояние уже есть".

В то же время он обратил внимание на то, что Украина также движется к критической нагрузке на медиков, поэтому избежать локдауна вряд ли удастся.

"Нужно постараться дотянуть до новогодних праздников, когда 90% предприятий и так не работают. И тогда, если сделать полный локдаун, потери в это время для экономики будут минимальными. Пострадает, естественно, больше всех, сфера обслуживания и развлечений. Но промышленные предприятия пострадают в меньшей степени", - утверждает лидер фракции Слуга народа.

При этом он назвал самыми приемлемыми датами начала локдауна 25-26 декабря, однако не исключил, что сроки могут сдвинуть.

"Еще целый месяц. За это время, если прогрессия будет сохраняться, то просто уже не будет выхода, и придется локдаун делать раньше. Идеально дотянуть до новогодних праздников", - добавил Арахамия.

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