Наразі в уряді вірять, що країна вийде з поточного стану до лютого

У Лондоні на "антикарантинні протести" вийшли кілька тисяч людей. Не минулося без сутичок із поліцією. І це напередодні пом'якшення обмежень! Чим невдоволені страйкарі мої колеги розкажуть.

Це аж ніяк не перший антикарантинний протест у Лондоні. Але один із найагресивніших. Деяких демонстрантів не міг вгамувати цілий гурт поліцейських.

Як наслідок 150 заарештованих за напади на правоохоронців, володіння наркотиками, а ще за порушення умов локдауну. Адже масові зібрання у Британії заборонені.

Стався невеликий рукопашний бій між демонстрантами та поліцейськими, і я теж брав у ньому учать, тож мене заарештували за напад на офіцера.

Ні маскам, тестуванню, вакцинам і локдауну. Список вимог у протестувальників доволі довгий.

Вони закликають повернути їм свободу. І це за кілька днів до зняття локдауну. Вже із середи в країні діятимуть менш суворі карантинні заходи. Відкриваються магазини, ресторани, перукарні й театри. Звісно, з дотриманням заходів безпеки.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Наразі одна людина із вісімдесяти має коронавірус, і це доволі високий показник. Тому ми мусимо використовувати кількарівневу систему карантину. Вона, хоч і сувора, але набагато м'якша за локдаун. І без неї не вдасться зменшити поширення інфекції.

Після місяця локдауну кожен регіон опинився в певній карантинній зоні. Більша частина країни, зокрема Лондон, перебуває в середній, другій зоні. Це означає, що не можна ходити в гості, але на вулиці не заборонено зустрічатися групами до шести людей. А от у містах останнього, третього рівня карантину, до обмежень додаються зачинені ресторани й наказ не виїжджати за межі регіону.

Метью Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Незалежно від рівня карантину, я прошу всіх думати про власну відповідальність, щоб взяти вірус під контроль. Ми мусимо вважати ці обмеження не як межу, яку можна посунути, а як попередження щодо безпеки у вашому районі. Насправді, що менше людей інфікуватиме один хворий, то швидше ми впораємося з цією ситуацією.

Наразі в уряді вірять, що країна вийде з поточного стану до лютого. І рівневий підхід до карантину стане непотрібним. Тут сподіваються вже наприкінці місяця дати старт вакцинації. І до Паски повернутися до більш-менш звичного життя.