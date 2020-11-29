"Марш сусідів" у Мінську закінчився масовими затриманнями [ Редактировать ]
А в Мінську проти учасників "Маршу сусідів" силовики застосували світлошумові гранати та сльозогінний газ. Понад дві з половиною сотні активістів - затримали.
Пообіді люди традиційно вийшли на недільний марш протесту. Цього разу збирались у своїх мікрорайонах. Силовики активістів розганяли та затримували, але протестувальники збиралися знову.
Тож у відповідь правоохоронці застосували водомети, сльозогінний газ і світлошумові гранати.
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