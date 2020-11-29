Музыканты "B&B Project" в честь 35-летия игры "Супер Марио" исполнили оригинальную кавер-версию главного саундтрека игры на бандуре и аккордеоне. Видео было опубликоваено на youtube

В этом году игре для дэнди "Супер Марио" исполняется 35 лет! По этому поводу мы решили сделать кавер-версию главного саундтрека на бандуре и баяне. Это была наша любимая игра на приставке, напишите пожалуйста во что любили играть вы

Стоит отметить, что "Марио" – стал одним из важнейших персонажей мира видеоигр, с тех пор как он дебютировал в аркадной игре Donkey Kong 1981 года, учитывая популярность "Марио", запечатанные копии некоторых его знаковых игр, таких как Super Mario Bros. 3, стали предметами коллекционирования, а некоторые заядлые коллекционеры готовы выложить за них баснословные деньги.

Нераспакованную копию игры "Super Mario Bros" з 1990-х годов продали за рекордные 156 000 тыс.долларов, это самая высокая цена, которую когда-либо платили за видеоигру на аукционе.

В аукционе с лотом "Super Mario Bros" участвовали 20 человек. Стартовая цена составляла 62 500 тыс.долларов. Предыдущий рекорд принадлежал игре "Super Mario Bros" 1985 года для Nintendo Entertainment System (NES). За неё в июле отдали 114 000 тыс.долларов.

Напомним, ранее ежегодная премия The Golden Joystick объявила победителей индустрии видеоигр в различных номинациях.

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