На перегонах Формули-1 у Бахрейні розбився болід. Автівка французького учасника Ромена Грожана вилетіла з траси, врізалася у бар'єр, розкололася навпіл і вибухнула. Пілот урятувався - зміг вибратися з машини.

У нього легкі опіки. Змагання відновили, щойно з дороги прибрали розбиту машину і полагодили огорожу.