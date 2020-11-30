На перегонах Формули-1 болід вилетів з траси та розколовся [ Редактировать ]
На перегонах Формули-1 у Бахрейні розбився болід. Автівка французького учасника Ромена Грожана вилетіла з траси, врізалася у бар'єр, розкололася навпіл і вибухнула. Пілот урятувався - зміг вибратися з машини.
У нього легкі опіки. Змагання відновили, щойно з дороги прибрали розбиту машину і полагодили огорожу.
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