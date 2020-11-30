За весь час пандемії на Ковід захворіли майже 732 тисячі українців

9946 нових інфікувань коронавірусом в Україні за попередню добу. Понад тисячу пацієнтів - ушпиталили. 114 людей померли від ускладнень. Загалом, за весь час пандемії на Ковід захворіли майже 732 тисячі українців. З них 345 тисяч одужали. Найвища статистика заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Одещині та Запоріжжі.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: