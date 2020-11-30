Менше десяти тисяч: МОЗ назвало нові дані по коронавірусу [ Редактировать ]
9946 нових інфікувань коронавірусом в Україні за попередню добу. Понад тисячу пацієнтів - ушпиталили. 114 людей померли від ускладнень. Загалом, за весь час пандемії на Ковід захворіли майже 732 тисячі українців. З них 345 тисяч одужали. Найвища статистика заражень у Києві, на Дніпропетровщині, Одещині та Запоріжжі.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ситуація залишається достатньо напруженою. Збільшується кількість захворівших. Як наслідок збільшується кількість людей, які госпіталізуються в наші лікарні.
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