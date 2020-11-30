За сутки в столице зафиксировали 1460 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

За весь период эпидемии лабораторно подтвердили 70 478 инфицированных COVID-19. 22 843 человека победили болезнь (88 - за минувшие сутки), еще 1292 киевлянина погибли (13 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди зараженных:

783 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;

515 мужчин, возрастом от 19 до 89 лет;

162 ребенка - от 7 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находятся в Днепровском районе (283 человека), Подольском районе (230 случаев) и Деснянском районе (180 пациентов).

Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины лабораторно подтвердили 9946 новых заболевших коронавирусом.