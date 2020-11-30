Коронавирус в Киеве: число заболевших увеличивается [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 1460 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
За весь период эпидемии лабораторно подтвердили 70 478 инфицированных COVID-19. 22 843 человека победили болезнь (88 - за минувшие сутки), еще 1292 киевлянина погибли (13 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди зараженных:
- 783 женщины в возрасте от 18 до 94 лет;
- 515 мужчин, возрастом от 19 до 89 лет;
- 162 ребенка - от 7 месяцев до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество заболевших находятся в Днепровском районе (283 человека), Подольском районе (230 случаев) и Деснянском районе (180 пациентов).
Ранее мы писали, что за сутки на территории Украины лабораторно подтвердили 9946 новых заболевших коронавирусом.
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