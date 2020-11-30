В Полтаве подросток жестоко убил прохожего [ Редактировать ]
В Полтаве 16-летний парень, представившись нацдружинником нанес телесные повреждения мужчине.
Инцидент случился на остановке общественного транспорта в Киевском районе. Подросток начал бить 46-летнего пострадавшего, после чего того доставили в больницу с тяжелыми травами, где тот и скончался. Убийца снимал на видео происходящее.
Отмечается, что против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "убийство по неосторожности", а также назначены экспертизы. В случае признания вины, подростку "светит" до пяти лет лишения свободы или ограничения свободы на тот же срок.
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