В Полтаве 16-летний парень, представившись нацдружинником нанес телесные повреждения мужчине.

Инцидент случился на остановке общественного транспорта в Киевском районе. Подросток начал бить 46-летнего пострадавшего, после чего того доставили в больницу с тяжелыми травами, где тот и скончался. Убийца снимал на видео происходящее.

Отмечается, что против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье "убийство по неосторожности", а также назначены экспертизы. В случае признания вины, подростку "светит" до пяти лет лишения свободы или ограничения свободы на тот же срок.

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