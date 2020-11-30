Локдауну - бути! Уряд таки готує українцям жорсткий карантин під ялинку. Його варіанти обговорювали під час селекторної наради Президента з чиновниками, відповідальними за боротьбу з COVID-19. Оголосити результат мають після засідання Кабміну в середу, - пишуть українські ЗМІ. І навіть з посиланням на власні джерела вже називають дати. Локдаун, ймовірно, триватиме більш як три тижні - від 24 грудня до 15 січня. А от наскільки жорсткими будуть різдвяні обмеження - уряд іще вирішує.

Який сценарій найвірогідніший?

"Новорічному локдауну" в Україні бути! Сьогодні в уряді вирішили, що тотального карантину не уникнути. У ЗМІ навіть з'явилися конкретні дати - від 23 грудня до 15 січня. Спочатку варіанти старту локдауну були різні - залежно від епідситуації і кількості хворих. Один зі сценаріїв навіть передбачав запровадження карантину ще на початку грудня - з 7 числа. Потім говорили про 15. Але тепер визначились, що стартуватиме локдаун перед католицьким Різдом і триватиме до закінчення зимових свят. Це означає, що Новий рік українці зустрічатимуть без звичних корпоративів, концертів, ярмарків та бенкетів у ресторанах. Таким чином прагнуть мінімізувати контакти у святкові дні. "Новорічний локдаун" Кабінет міністрів має намір запровадити на 3 тижні. У МОЗ наголошують: це єдиний спосіб стримати ураганне поширення інфекції.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:

З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розірвання повністю будь-якого ланцюгу передачі коронавірусної хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми - це найкращий спосіб з точки зору епідеміології зменшення захворюваності на COVID-19. Практично його можна звести до нуля.

І такий "святковий" тотальний карантин вважають варіантом - найменш уразливим для економіки. Бо в багатьох сферах бізнесу - це період затишшя, після найбільш прибуткового передноворічного часу.

Тепер питання - якими ж можуть бути обмеження? І чи працюватиме транспорт? Та про це поки не кажуть. Тож нагадаємо, які обмеження передбачає повний локдаун:

При тотальному карантині заборонена робота громадського транспорту і метро;

Припиняється діяльність закладів громадського харчування, ресторанів, кафе;

Закривають готелі і спортзали, забороняють всі масові зібрання;

Також можуть обмежити вільне пересування у самій країні та за її межами - закрити кордони, скасувати міжнародне та міжміське транспортне сполучення;

Можливе і введення комендантської години;

У звичному режимі працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, і організації, які обслуговують основні потреби людей. Точно визначитись з усіма нюансами уряд планує в середу. Хоча вже зараз обіцяють, різдвяні обмеження будуть дещо м'якшими ніж навесні.

Дату новорічного локдауну ще можуть переглянути. Раніше говорили, що країну закриють, щойно отримають статистику у 30 тисяч хворих за добу. Хоча пізніше додали - якщо у лікарнях на той час закінчуватимуться місця.