Локдаун в Украине: у Зеленского анонсировали совещание [ Редактировать ]
Представители правительства и Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник, 30 ноября, проведут совещание, на котором обсудят необходимость и даты введения полного локдауна в Украине.
Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.
"Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузку наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему охраны здоровья. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство посчитает, что жесткого карантина не избежать", - подчеркнул Зеленский.
Отмечается, что о результатах совещания сообщат как можно скорее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.
Напомним, в Украине зафиксировали резкий спад заболеваемости COVID-19.
Ранее сообщалось, когда в Украине могут ввести полный локдаун. Также мы писали о том, что Аваков выступил за немедленное введение жесткого локдауна.
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