Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,55 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на таком уровне: 28,5583 гривен за 1 доллар (+0,0621 грн). При этом курс доллара на 1 декабря составляет: 28,4962 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет десятый день подряд. Курс приблизился к максимуму с начала года, который был достигнут 4 ноября - 28,60 гривен за доллар.

Ранее сообщалось, что Налоговая уже выполнила план по доходам госбюджета.

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