В среду, 25 ноября, в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" Менхенгладбах обыграла донецкий "Шахтер" в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча на "Боруссия-Парк" в Менхенгладбахе завершился со счетом 4:0.

Первый тайм прошел с ощутимым преимуществом немецкой команды "Боруссия". Как результат, три гола были забиты в первой половине игры.

Счет в поединке открыл Ларс Штиндль. Он забил гол с пенальти на 17 минуте встречи. На 34 минуте Нико Эльведи кивком головы послал мяч в воротах "горняков", а в добавленное к первому тайму время Брель Эмболо сделал счет разгромным.

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