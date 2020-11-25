"Боруссия" - "Шахтер": как прошла игра в Лиге чемпионов [ Редактировать ]
В среду, 25 ноября, в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" Менхенгладбах обыграла донецкий "Шахтер" в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов.
Встреча на "Боруссия-Парк" в Менхенгладбахе завершился со счетом 4:0.
Первый тайм прошел с ощутимым преимуществом немецкой команды "Боруссия". Как результат, три гола были забиты в первой половине игры.
Счет в поединке открыл Ларс Штиндль. Он забил гол с пенальти на 17 минуте встречи. На 34 минуте Нико Эльведи кивком головы послал мяч в воротах "горняков", а в добавленное к первому тайму время Брель Эмболо сделал счет разгромным.
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