В мире впервые разрешили продажу искусственного мяса [ Редактировать ]
Власти Сингапура впервые в мире разрешили продажу произведенного в лабораторных условиях куриного мяса. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по продовольствию республики, передает gazeta.ru.
Искусственное мясо в стране будет продавать американская компания Eat Just.
По словам представителей компании, такая курятина значительно чище натурального мяса с точки зрения содержания микробов, а также имеет более высокое содержание белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов.
Первыми на продуктовом рынке Сингапура появятся наггетсы из искусственного мяса.
Сотрудники Агентства по продовольствию продолжат оценивать, насколько безопасно такое мясо. Они также проведут дальнейшие консультации с экспертами и будут отслеживать новые продукты при поступлении их на рынок, подчеркнул руководитель ведомства Тан Ли Ким.
Ранее мы писали о том, что в Украину хотят поставлять мясо крокодилов. Украинские чиновники сообщили коллегам из ЮАР, что для того, чтобы начать импортировать в Украину животноводческую продукцию, необходимо пройти соответствующую процедуру аккредитации для страны и ее предприятий.
Также сообщалось, что ученые вырастили человеческое мясо. Чтобы вырастить "человечину", ученые использовали просроченную донорскую кровь. Отмечается, что в будущем такое мясо сможет вырастить у себя дома любой желающий с помощью специального набора.
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