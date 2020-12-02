Власти Сингапура впервые в мире разрешили продажу произведенного в лабораторных условиях куриного мяса. Об этом сообщает пресс-служба Агентства по продовольствию республики, передает gazeta.ru.

Искусственное мясо в стране будет продавать американская компания Eat Just.

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По словам представителей компании, такая курятина значительно чище натурального мяса с точки зрения содержания микробов, а также имеет более высокое содержание белка, различных аминокислот, полезных жиров и минералов.

Первыми на продуктовом рынке Сингапура появятся наггетсы из искусственного мяса.

Сотрудники Агентства по продовольствию продолжат оценивать, насколько безопасно такое мясо. Они также проведут дальнейшие консультации с экспертами и будут отслеживать новые продукты при поступлении их на рынок, подчеркнул руководитель ведомства Тан Ли Ким.

Ранее мы писали о том, что в Украину хотят поставлять мясо крокодилов. Украинские чиновники сообщили коллегам из ЮАР, что для того, чтобы начать импортировать в Украину животноводческую продукцию, необходимо пройти соответствующую процедуру аккредитации для страны и ее предприятий.

Также сообщалось, что ученые вырастили человеческое мясо. Чтобы вырастить "человечину", ученые использовали просроченную донорскую кровь. Отмечается, что в будущем такое мясо сможет вырастить у себя дома любой желающий с помощью специального набора.