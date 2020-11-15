Группа американских ученых создала искусственное мясо, выращенное на основе человеческих клеток. Об этом сообщает Deezen.

Чтобы вырастить "человечину", ученые использовали просроченную донорскую кровь. В будущем такое мясо сможет вырастить у себя дома любой желающий с помощью специального набора.

Чтобы получить его, нужно собрать ватным тампоном собственные клетки с внутренней стороны щеки, а затем поместить их в сыворотку из просроченной крови и мицелия.

Через три месяца вырастет небольшой кусочек собственного мяса. Его хватит на один укус.

Ученые заявляют, что не считают свое изобретение проявлением каннибализма. Напротив, оно помогает избавить животных от страданий.

Хотя до сих пор ни одно выращенное в лаборатории мясо не было одобрено для продажи в какой-либо части мира, этот рынок оценивается в $206 млн, как ожидается, вырастет до $572 млн к 2025 году.

Среди компаний, работающим на искусственным мясом следует выделить Aleph Farms, которая утверждает, что первой вырастила в лаборатории стейк, и Novameat, создавшую стейк из растительных белков, напечатанный на 3D-принтере. Большинство компаний сосредоточились на полной замене мяса.

Напомним, что в Украину хотят поставлять мясо крокодилов.

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