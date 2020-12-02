Сучасне мистецтво на віковічних будівлях. У столиці митці та архітектори взялися перетворювати фасади занедбаних будинків на фотогалерею. Сьогодні сто-двадцяти-річна будівля в середмісті стала прихистком для десятків архівних світлин. Виставку присвятили річниці від дня народження Григорія Сковороди.

Цей будинок називають Кам'яницею з драконами. Його історія почалася ще наприкінці 19 століття, коли власником садиби був видатний педагог Іван Хільчевський. Сьогодні історична пам'ятка віком 126 років перетворилася на арт-простір для фотовиставки "Будинок, що спить", присвяченої філософу Григорієві Сковороді.

Мстислав Чернов, автор проєкту:

Найскладніше було це поєднати всі наші ідеї, тому що в нас багато цілей, багато ідей. По-перше - це вшанувати Григорія Сковороду, по-друге, - привернути увагу до необхідності реновації будинків у Києві, яких багато і вони в занепаді. І третє - привернути увагу до українських фотографів, до історії української фотографії.

Інформаційний постер, портрет Сковороди і 13 архівних світлин українців у національному одязі. Відтепер ця експозиція буде розміщена у вікнах історичного будинку в центрі столиці.

Мстислав Чернов, автор проєкту:

Ми за допомогою комп'ютерної графіки заплющили їм очі для того, щоб вони відповідали концепції і філософії Григорія Сковороди, ми хотіли привернути увагу, щоб вони незвичайно виглядали.

Будинок для фотовиставки обирали з-поміж пів сотні закинутих будівель не випадково.

Дар'я Корба, архітекторка, голова ГО "Мапа реновації":

Ми називаєм це тактичний урбанізм, коли маленькі дії можуть породити якісь глобальні зміни. Наприклад, до того ніхто про будівлю не знав - хоп! сталася якась виставка, галерея, люди вже на неї звернули увагу і починають між собою про неї говорити. А далі якщо увага отак розкручується постійно і тримається в одному місці - можуть з'явитися потенційні інвестори, які захочуть, наприклад відродити цю будівлю і інвестувати в неї гроші.

Цьогорічна виставка - третя частина великого проєкту "Зазираючи у вікна", якому вже 7 років. Організатори планують і надалі популяризувати історію міста через сучасне мистецтво.