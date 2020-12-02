Як столичні митці та архітектори рятують фасади занедбаних будинків [ Редактировать ]
Сучасне мистецтво на віковічних будівлях. У столиці митці та архітектори взялися перетворювати фасади занедбаних будинків на фотогалерею. Сьогодні сто-двадцяти-річна будівля в середмісті стала прихистком для десятків архівних світлин. Виставку присвятили річниці від дня народження Григорія Сковороди.
Цей будинок називають Кам'яницею з драконами. Його історія почалася ще наприкінці 19 століття, коли власником садиби був видатний педагог Іван Хільчевський. Сьогодні історична пам'ятка віком 126 років перетворилася на арт-простір для фотовиставки "Будинок, що спить", присвяченої філософу Григорієві Сковороді.
Мстислав Чернов, автор проєкту:
Найскладніше було це поєднати всі наші ідеї, тому що в нас багато цілей, багато ідей. По-перше - це вшанувати Григорія Сковороду, по-друге, - привернути увагу до необхідності реновації будинків у Києві, яких багато і вони в занепаді. І третє - привернути увагу до українських фотографів, до історії української фотографії.
Інформаційний постер, портрет Сковороди і 13 архівних світлин українців у національному одязі. Відтепер ця експозиція буде розміщена у вікнах історичного будинку в центрі столиці.
Мстислав Чернов, автор проєкту:
Ми за допомогою комп'ютерної графіки заплющили їм очі для того, щоб вони відповідали концепції і філософії Григорія Сковороди, ми хотіли привернути увагу, щоб вони незвичайно виглядали.
Будинок для фотовиставки обирали з-поміж пів сотні закинутих будівель не випадково.
Дар'я Корба, архітекторка, голова ГО "Мапа реновації":
Ми називаєм це тактичний урбанізм, коли маленькі дії можуть породити якісь глобальні зміни. Наприклад, до того ніхто про будівлю не знав - хоп! сталася якась виставка, галерея, люди вже на неї звернули увагу і починають між собою про неї говорити. А далі якщо увага отак розкручується постійно і тримається в одному місці - можуть з'явитися потенційні інвестори, які захочуть, наприклад відродити цю будівлю і інвестувати в неї гроші.
Цьогорічна виставка - третя частина великого проєкту "Зазираючи у вікна", якому вже 7 років. Організатори планують і надалі популяризувати історію міста через сучасне мистецтво.
по теме
Ликвидация пожара продолжается
Инцидент произошел на столичном Печерске
Вдалий дебют. Цьогорічну Букерівську премію отримав шотландець Дуглас Стюарт за свій перший роман «Шаґі Бейн». Книжка заснована на реальних подіях з життя 44 річного письменника
Борються за свої права і мешканці однієї з київських багатоповерхівок. В будинку дірявий дах, протікають труби і постійні проблеми з електрикою