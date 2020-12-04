Судам под российским флагом запрещено ходить в украинских внутренних водах. Соответствующая статья есть в законе "О внутреннем водном транспорте", который Верховная Рада приняла в четверг, 3 декабря.

В соответствии с документом, грузовые операции во внутренних водах Украины могут осуществлять украинские и иностранных суда, "кроме судов под флагом государства-агрессора".

Согласно принятому Украиной в 2015 году заявлению, под "государством-агрессором" подразумевается Российская Федерация.

Закон "О внутреннем водном транспорте" вступит в силу 1 января 2022 года после подписания президентом Украины. Однако ряд его статей вступят в силу через три года со дня опубликования документа.

Закон определяет вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, его функционирования и развития, инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях.

Ранее сообщалось, что Рада ужесточила наказание за подделку документов. Также парламент установил требования к помощникам народного депутата.