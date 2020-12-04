Судам под флагом России запретили ходить во внутренних водах Украины [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Судам под российским флагом запрещено ходить в украинских внутренних водах. Соответствующая статья есть в законе "О внутреннем водном транспорте", который Верховная Рада приняла в четверг, 3 декабря.
В соответствии с документом, грузовые операции во внутренних водах Украины могут осуществлять украинские и иностранных суда, "кроме судов под флагом государства-агрессора".
Согласно принятому Украиной в 2015 году заявлению, под "государством-агрессором" подразумевается Российская Федерация.
Закон "О внутреннем водном транспорте" вступит в силу 1 января 2022 года после подписания президентом Украины. Однако ряд его статей вступят в силу через три года со дня опубликования документа.
Закон определяет вопросы государственного регулирования в сфере внутреннего водного транспорта, его функционирования и развития, инфраструктуры, перевозки грузов и пассажиров, судоходства на внутренних водных путях и его безопасности, имущества, затонувшего на внутренних водных путях.
Ранее сообщалось, что Рада ужесточила наказание за подделку документов. Также парламент установил требования к помощникам народного депутата.
по теме
Действия России в отношении Украины нарушают международное право. Со стороны Москвы продолжается "агрессия" в отношении Киева
Місяць до Нового року, а в парламентарів ще чимало роботи. Окрім розв'язання конституційної кризи та допомоги підприємцям в умовах карантину, під куполом ще мають ухвалити головний кошторис країни
В Москве считают, что Анкара желает, чтобы Крым оказался в "разваливающейся Украине"
У документі висловлюється стурбованість щодо використання нервово-паралітичної речовини "Новачок" проти екс-шпигуна Сергія Скрипаля та російського опозиціонера
Пропонується виплатити одноразово 8 тисяч гривень тим підприємцям, які втратили прибуток через запроваджені в країні карантинних обмежень