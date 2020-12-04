Дев'ятеро людей стали жертвами масштабних повеней у Таїланді. На півдні країни оголосили надзвичайний стан. Влада заявляє: такого лиха не бачили вже пів століття. Без даху над головою опинилося пів мільйона людей. Затопило 150 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь.

У регіоні вже тиждень не вщухають зливи. За прогнозами, дощитиме й найближчими днями.