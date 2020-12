В пятницу, 4 декабря, стало известно, что Генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) впервые в истории стала женщина. На эту должность назначили немецкого дипломата Хельгу Шмид.

Об этом говорится в сообщении представительства Германии в этой организации в Twitter.

Отметим, Шмид с сентября 2016 года занимала должность генсека Европейской службы внешнеполитической деятельности (EEAS). Среди прочего, она участвовала в переговорах Евросоюза по ядерной сделке с Ираном.

It‘s official: @OSCE pS have appointed 🇩🇪Helga Schmid as new Secretary General, 🇮🇹Matteo Mecacci as @osce_odihr director, 🇰🇿Kairat Abdrakhmanov as @oscehcnm & 🇵🇹Maria Teresa Ribeiro as @OSCE_RFoM.

