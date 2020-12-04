Минздрав сократил список стран "красной" зоны [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По состоянию на пятницу, 4 декабря, "красный список" сократился до 36 стран. Неделей ранее в данном списке находилось 38 стран.
Согласно обновленному списку, в "красной зоне" остаются Соединенные Штаты, Франция, Болгария, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.
При этом в "зеленой зоне" оказались Босния и Герцеговина, а также Франция.
Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что министерство будет предлагать правительству рассмотреть вариант введения жесткого карантина с первых чисел января.
Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине - нецелесообразно. То же самое он сказал и о запрете на въезд иностранцев в Украину.
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