Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По состоянию на пятницу, 4 декабря, "красный список" сократился до 36 стран. Неделей ранее в данном списке находилось 38 стран.

Читайте также Италия и Испания ограничат внутренние путешествия на праздники

Согласно обновленному списку, в "красной зоне" остаются Соединенные Штаты, Франция, Болгария, Швейцария, Румыния, Польша, Португалия, Словения, Черногория, Хорватия, Армения, Литва и другие.

При этом в "зеленой зоне" оказались Босния и Герцеговина, а также Франция.

Ранее глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что министерство будет предлагать правительству рассмотреть вариант введения жесткого карантина с первых чисел января.

Кроме того, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что закрывать аэропорты в случае введения локдауна в Украине - нецелесообразно. То же самое он сказал и о запрете на въезд иностранцев в Украину.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.