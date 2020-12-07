2020 не зупиняється: в Індії виявили невідому хворобу [ Редактировать ]
В Індії спалах невідомої хвороби. У місті Елуру, штат Андхра-Прадеш, за минулу добу довелося доправити до лікарні майже три сотні недужих. Одна людина померла.
У пацієнтів, серед яких і малолітні діти, почало пекти в очах, деякі втрачали свідомість. Фіксували також напади блювання та судоми. Коронавірусу у хворих не виявили.
Також проаналізували зразки місцевої води та повітря і дійшли висновку, що забруднення немає. Три тижні тому загадкову хворобу виявили одразу у більше сотні рибалок у Сенегалі. У них з'явилися струпи на шкірі. Тоді припустили, що вони підчепили інфекцію у морі.
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