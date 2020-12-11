Транснаціональну злочинну групу викрадачів людей затримали у Києві та Одесі. Зловмисники вимагали викуп під покровительством російських "злодіїв у законі".

Суми коливалися від 20 тисяч гривень до 800 тисяч доларів. Викрадачі працювали у різних областях. Під час Обшуків поліцейські вилучили зброю, "чорнові" записи, розписки та інші докази.

Лідера і дев'ятьох учасників угруповання вже затримали, ще двох оголосили у розшук. Усі вони - іноземці.