В США 14 декабря 2020 года начнет первую фазу вакцинации населения от COVID-19.

Перспективный препарат от компаний Pfizer и BioNTech в понедельник поступит в 145 центров по вакцинации на всей территории Северной Америки.

Отмечается, что 15 декабря вакцину от коронавирусной инфекции получат 425 центров, а 16 декабря - еще 66 учреждений. Препарат будет доступен во всех центрах, где имеется оборудование, чтобы безопасно хранить "убийцу" инфекции.

Читайте также, вакцинация от COVID-19 в США будет бесплатной до "последней копейки". Половина Америки готова делать вакцину, как только она появится, а другая половина Америки - ожидает.

Кроме того, австралийская вакцина от COVID-19 вызывает положительный тест на ВИЧ. Вместо создания собственной вакцины страна будет закупать уже готовые препараты.

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