В п'ятницю ввечері, 11 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" спеціальний кореспондент "Подробиць" із США Дмитро Анопченко розповів про вакцинацію у Штатах.

"Якщо говорити про довіру та недовіру, є свіжі цифри соцопитування: 42% американців сказали, що вони готові зробити вакцинацію. Але дивіться, 42% і, в пресі вже писали, що кожен другий американець проти, - це не зовсім так. Половина Америки готова робити вакцину, щойно вона з'явиться, а інша половина Америки - очікує. Люди не знають, скільки триватиме імунітет, не знають про побічні ефекти. Якщо в новинах не буде після цієї першої хвилі вакцинації гучних повідомлень про смерті та ускладнення, громадська думка зміниться", - зазначив Дмитро.

Також Дмитро Анопченко розповів, в яку суму американцям може обійтись вакцина.

"З Білого дому сьогодні подзвонили керівниці з управління лікарських засобів і сказали, що чиновниця має написати заяву про відставку. Зрозуміло, що звільнятись ніхто не буде. До кінця сьогоднішнього дня 99,9% американська вакцина отримає дозвіл і це означає, що з завтрішнього дня вже можуть починати вакцинацію. Авіакомпанії приготували холодильники, щоб транспортувати вакцину по всій Америці і у американського уряду буде 100 млн доз вакцин від Pfizer, 100 млн доз вакцин від Moderna", - сказав кореспондент.

Також Дмитро додав: "Оскільки дві дози потрібно на одну людину, 100 млн людей за кінець грудня-початок січня американці зможуть провакцинувати. Абсолютно кожному американцю вакцинація буде безкоштовною. Уряд зобов'язав страхові компанії проплачувати вакцинацію, а в тих, у кого немає страховки - для цього є вже спецальний фонд. До копійки для кожного американця вакцинація буде безкоштовною".