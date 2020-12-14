SpaceX успішно доправила на орбіту супутник радіомовлення [ Редактировать ]
Американська компанія Ілона Маска SpaceX успішно доправила на орбіту Землі супутник радіомовлення.
Зробили це за допомогою ракети-носія Falcon 9. Сам супутник, який за 40 хвилин після старту вийшов на заплановану орбіту, працює належним чином.
Серед його завдань - покращити якість радіомовлення в Північній Америці. Це 25 запуск компанії цьогоріч. Усі вони успішні. До кінця року SpaceX планує здійснити ще три місії.
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