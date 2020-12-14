Американська компанія Ілона Маска SpaceX успішно доправила на орбіту Землі супутник радіомовлення.

Зробили це за допомогою ракети-носія Falcon 9. Сам супутник, який за 40 хвилин після старту вийшов на заплановану орбіту, працює належним чином.

Серед його завдань - покращити якість радіомовлення в Північній Америці. Це 25 запуск компанії цьогоріч. Усі вони успішні. До кінця року SpaceX планує здійснити ще три місії.