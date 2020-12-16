Купити на Новий рік живу ялинку не означає нашкодити природі

Купити на Новий рік живу ялинку не означає нашкодити природі. В Олешківському лісництві на Херсонщині переконують: і зрубані, і деревця в горщику - це екологічно. Які аргументи наводять - розповість Марина Михайловська.

Зрубані дерева, спиляні сухі гілки та розрізані стовбури - після прорідження лісу зазвичай пускають на дрова, хмиз чи спалюють. Та не в передноворічний період!

Юлія Хомченко, начальник відділу лісового господарства ДП "Олешківське лісомисливське господарство":

Верхушка, яка має товарний вид, ми її реалізуємо. Той міф, що не купуй живу ялинку, збережи ліс, це міф. Ми вас запевняємо, шкоди немає ніякої.

Саме такі хвойні дерева прикрашають святкові оселі, запевняють в Олешківському лісництві, на Херсонщині. І додають: проріджуючи дорослі дерева, оздоровлюють ліс. А от молоді сосни - не чіпають.

Ігор Манжинець, лісоруб:

Рубка проходная. Лес насаженый молодой. Густота такая, что, если не пропиливать, ему не хватит влаги. Надо плановая рубка, надо пропилять.

Щороку в Олешківському лісництві заготовляють до тисячі сосен. Уже тепер на них неабиякий попит. Лісівники закликають купувати дерева зі спеціальними бірками. Мовляв, це і безпечно, і вигідно:

Юлія Хомченко, начальник відділу лісового господарства ДП "Олешківське лісомисливське господарство":

Ялинка легальна. І можна перевірити через будь-який смартфон. Все про неї кажеться, яке лісництво, виділ, якої вирубки ця ялинка. Обов'язково до штрих-коду товарно-транспортна накладна.

Євгенія Чернишова, головний спеціаліст управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Херсонській області:

В наших лісонасадженнях Херсонщини не виявлено ніяких карантинних організмів: ні вусачів, ні короїдів. Тому ці ялинки є безпечні.

Сосни нині на Херсонщині дешевші, ніж торік. За метрове дерево просять сто гривень, сто вісімдесят за триметрове.

Это моя первая туйка. За 4 года она выросла метра на 3.

А от родина Архипових уже давно відмовилася від зрізаних ялинок. Третій рік купують деревця в горщиках, а потім висаджують їх на своєму подвір'ї. Впевнені: так і екологічніше, і клопоту з прибиранням менше. Кажуть, саджанці добре приймаються. Головне - рясно поливати.

Оксана, жителька Олешків:

Тую покупали, она растет не быстро, самшит тоже не сильно быстро. Но зато это объемно, могущественно. А маленькие ёлочки растут. Когда она маленькая, быстрей принимается, соответственно меньше вредим корню при пересадке.

Хвойні в горщиках радять якомога швидше пересаджувати у відкритий ґрунт. Втім, кілька святкових тижнів у квартирах вони можуть витримати.