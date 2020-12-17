COVID-19 у світі: які країни лідирують у кількості інфікованих? [ Редактировать ]
За добу коронавірус у світі підхопили понад 700 тисяч людей. Найбільше нових хворих у США, Бразилії і Росії. Загалом від початку пандемії у світі інфікувалися понад 74 з половиною мільйонів. Більш як мільйон 650 тисяч - померли.
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