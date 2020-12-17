Как укрепить иммунитет: самые эффективные способы [ Редактировать ]
В холодное время года многие люди испытывают симптомы простуды. Чтобы избежать неприятных сезонных заболеваний, нужно укреплять иммунитет. Эксперты рассказали о самых действенных способах, передает newsyou.info.
Итак, избавляйтесь от таких плохих привычек:
- отсутствие режима сна,
- вредная пища,
- алкоголь и курение,
- неконтролируемое употребление лекарств.
Здоровье кишечника
Нужно уменьшить количество продуктов, которые вызывают рост патогенной микрофлоры. К таким относят сладости и выпечку.
Оргазму полезно дать природные пробиотики: это квашеная капуста, ферментированные овощи, комбуча и тому подобное. Добавляйте в рацион масла и масляные продукты - организм больше всего нуждается в них в холодное время.
Физические нагрузки
Без тренировок невозможно качественно укрепить иммунитет. Выбирайте любимый вид спорта и выполняйте упражнения в течение часа в день. Значительную роль играет интенсивное дыхание во время занятий спортом.
Если нет времени или сил на полноценную тренировку, выполняйте дыхательные упражнения.
Закаливание
Контрастный душ, легкая одежда, сон с выключенным отоплением, обливание холодной водой - видов закаливания немало. Выбирайте себе по вкусу.
Если закаливание вам не подходит, хотя бы позаботьтесь о комфортном сне - спите в хорошо проветренном, прохладном помещении.
Иммуномодуляторы, которые дает природа
Употребляйте куркуму, имбирь, зеленый чай, шиповник. Используйте качественные эфирные масла в быту. Обращайтесь к природным средствам повышения иммунитета.
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