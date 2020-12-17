В холодное время года многие люди испытывают симптомы простуды. Чтобы избежать неприятных сезонных заболеваний, нужно укреплять иммунитет. Эксперты рассказали о самых действенных способах, передает newsyou.info.

Итак, избавляйтесь от таких плохих привычек:

отсутствие режима сна,

вредная пища,

алкоголь и курение,

неконтролируемое употребление лекарств.

Здоровье кишечника

Нужно уменьшить количество продуктов, которые вызывают рост патогенной микрофлоры. К таким относят сладости и выпечку.

Оргазму полезно дать природные пробиотики: это квашеная капуста, ферментированные овощи, комбуча и тому подобное. Добавляйте в рацион масла и масляные продукты - организм больше всего нуждается в них в холодное время.

Физические нагрузки

Без тренировок невозможно качественно укрепить иммунитет. Выбирайте любимый вид спорта и выполняйте упражнения в течение часа в день. Значительную роль играет интенсивное дыхание во время занятий спортом.

Если нет времени или сил на полноценную тренировку, выполняйте дыхательные упражнения.

Закаливание

Контрастный душ, легкая одежда, сон с выключенным отоплением, обливание холодной водой - видов закаливания немало. Выбирайте себе по вкусу.

Если закаливание вам не подходит, хотя бы позаботьтесь о комфортном сне - спите в хорошо проветренном, прохладном помещении.

Иммуномодуляторы, которые дает природа

Употребляйте куркуму, имбирь, зеленый чай, шиповник. Используйте качественные эфирные масла в быту. Обращайтесь к природным средствам повышения иммунитета.

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