Германия предоставит Украине льготный кредит в размере 214,6 млн евро на реализацию инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Кредит дают на 30 лет, с 10-летним льготным периодом. Процентная ставка - 2% годовых. Деньги будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов:

в сфере энергетики - модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в европейскую объединенную энергосистему;

поддержка малого и среднего предпринимательства;

осуществление энергоэффективных мероприятий в общественных зданиях (школы и детские сады);

реконструкция коммунальной инфраструктуры в регионах.

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Кроме того, соглашение между Кабмином Украины и правительством ФРГ предусматривает выделение 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе - в форме грантов. Из них 30,5 млн евро направят на улучшение системы профессионального образования и систем местного самоуправления на Украине.

Как сообщалось, ранее Всемирный банк одобрил выдачу Украине кредита в размере $300 млн для социальной поддержки самых уязвимых слоев населения.

Напомним, что Евросоюз выделил Украине транш в размере 600 млн евро для поддержания макрофинансовой стабильности во время пандемии COVID-19.