На 72-м году жизни умер народный артист России, руководитель мастерской в ГИТИСе Борис Плотников, наиболее известный по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце". Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, передает ТАСС.

В ГИТИСе Плотников был профессором кафедры актерского мастерства. Причиной смерти артиста стал COVID-19. Плотников неделю провел в больнице на аппарате искусственной вентиляции легких.

В сообщении на сайте МХТ говорится:

Московский Художественный театр с прискорбием сообщает: сегодня утром на 72 году жизни не стало народного артиста России Бориса Григорьевича Плотникова.Художественный театр глубоко скорбит и приносит соболезнования семье и близким Бориса Григорьевича. О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Борис Плотников некоторое время играл в Свердловском ТЮЗе, с 1978 года стал актером Московского театра сатиры. Позднее служил в Театре российской армии, театре-студии Олега Табакова и МХТ имени Чехова.

Плотникову было дано высокое чувство трагического, которое проявлялось многоплановым внутренним состоянием. "Глаза - зеркало души" - это о нём. Москва ходила «на Плотникова». Невозможно было не видеть его Александра I в знаменитом спектакле "Павел I", где потрясал их дуэт с Олегом Борисовым. Князь Мышкин в "Идиоте", Алексей Иванович в "Игроке", Яго в "Отелло" - казалось, Достоевский и Шекспир писали для него.

На экране Плотников дебютировал в картине Ларисы Шепитько "Восхождение". Одна из самых известных ролей артиста - ассистент профессора Преображенского доктор Борменталь в телефильме Владимира Бортко "Собачье сердце" 1988 года по мотивам романа Михаила Булгакова.

Также он снимался в картинах "Восхождение", "Холодное лето пятьдесят третьего", "Записки сумасшедшего", "Дело Сухово-Кобылина", "Гобсек", "Михайло Ломоносов" и других.

Ранее сообщалось, что умерла звезда сериала "Богатые тоже плачут".

Напомним, что от коронавируса умерла актриса из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Мажор".