Смерть Джигарханяна: в Москве прощаются с актером [ Редактировать ]
Во вторник, 17 ноября, в Московском драматическом театре прощаются с актером Арменом Джигарханяном. Он скончался 14 ноября. Об этом сообщает ТАСС.
У театра, которым руководил артист, собрались близкие, приятели поклонники его творчества.
В 14:00 Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью.
Панихида была запланирована на полдень, но ввиду большого количества желающих возложить цветы и проститься с актером, двери театра открыли раньше.
Ранее мы писали о то, что Джигарханян в последние годы имел проблемы со здоровьем.
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