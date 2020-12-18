Геополитический передел мира между условным Западом и Востоком уже задел Беларусь, а в будущем может серьезно ударить по Украине. С таким прогнозом выступил глава КГБ Беларуси Иван Тертель. Выдержки его речи предприятия "Гродно-Азот" публикует "Наша Ніва".

По словам главы спецслужбы, в его ведомстве знали о подготовке протестных акций в стране уже в конце 2019 года и активно к этому готовились. И главная причина нынешних событий - геополитический передел мира.

Казалось бы, у нас 9,5 миллиона жителей, нет выхода к морю, бедны природными ресурсами, только калийные удобрения и лес. Казалось бы, что в этой маленькой стране? Но мы находимся на перекрестке Востока и Запада. Польша называет нас своей "изнанкой". Россия называет нас "Смоленскими воротами", простым выходом в Москву. Тот, кто контролирует Беларусь, будет доминировать в регионе. Если здесь будет доминировать Россия, это будет серьезным ударом по Украине. Мы находимся в центре разделения мира.

Глава КГБ Беларуси считает, что горячая фаза противостояния может начаться весной и затянуться на 1,5-2 года.

Готовимся к весне, знаем, как будет развиваться ситуация, будем действовать жестко. Справедливо, но круто. Будем готовиться к горячей войне, не исключаем такой вариант под прикрытием гуманитарной миссии. Этот непростой период составит 1,5-2 года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что в НАТО создается военная группировка для захвата западных белорусских земель. И рассказал о центре американских спецслужб в Киеве, пригрозив Украине санкциями.

"Подробности" уже писали о том, что Украина и Беларусь начали торговую войну.