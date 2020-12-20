Лікарі з Миколаївщини працюють без захисту із ковідними хворими [ Редактировать ]
Без спецодягу та коронавірусних надбавок. Це про роботу відділення діалізу на Миколаївщині. Медики тут регулярно, а часто і понаднормово працюють із ковідними паціентами без можливості захиститися від вірусу.
Про роботу в екстремальних умовах - Марина Михайловська.
П'ять залів з обладнанням для діалізу - і всі переповнені. Тут обслуговують пацієнтів з усієї Миколаївщини. Чимало серед них і хворих на COVID-19. Відмовити цим людям неможливо, бо профільні коронавірусні лікарні не мають обладнання, щоб провести діаліз. Тож медики викручуються, як можуть.
Оці будівельні завіси типу від ковідних хворих.
А ще інфікованих коронавірусом та звичайних пацієнтів приймають у різний час, але в одному і тому ж приміщенні його лише посилено прибирають. Та найбільше лікарі тривожаться про тих хворих, які очікують на результати тестів.
Тетяна Костиненко, завідувачка Центру нефрології і діалізу Миколаївської обласної клінічної лікарні:
Це перша зміна. Лежать звичайні пацієнти на діалізі. В другу зміну можуть бути ковідні, якщо везе швидка". "Третя зміна з четвертої ранку. Це ковідна зміна. Але вона не повністю ковідна.
Будівельні комбінезони та хірургічні халати - довгий час саме такий одяг захищав від вірусу персонал відділення. Більш якісний доводилось купували самотужки.
Тетяна Костиненко, завідувачка Центру нефрології і діалізу Миколаївської обласної клінічної лікарні:
Це робота з кров'ю. Він потрапляє раз, два на день. Якби ви не хотіли.
Ганна Возна, лікарка Центру нефрології та діалізу Миколаївської обласної клінічної лікарні:
Дуже важко працювати в такому одязі. Не завжди є в наявності. Переживаю. В мене і чоловік вдома, за якого я хвилююся, щоб не принести додому це все.
А от керівництво лікарні запевняє: підлеглі забезпечені усім необхідним. Головний лікар навіть показує сертифіковані засоби захисту, але їх ще тільки збираються передати діалізному відділенню. І всю відповідальність за власну безпеку керівник перекладає на медперсонал.
Петро Римар, головний лікар Миколаївської обласної клінічної лікарні:
Якщо працівники будуть дотримуватися всіх заходів по збереженню і правильному використанню засобів індивідуального захисту, то це взагалі знижує ризик захворіти.
Попри понаднормову роботу та небезпеку заразитися співробітники діалізного відділення на трьохсотвідсоткову надбавку права не мають. Бо клінічні лікарні не входять до переліку закладів, які можуть укладати договори на ковідні пакети з Нацслужбою здоров'я.
Тим часом забезпечувати цілодобову роботу стаціонару стає дедалі складніше майже половина лікарів інфікувалися коронавірусом. Хворіє і техперсонал. Кількість же небезпечних пацієнтів невпинно збільшується.
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