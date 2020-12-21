Перші щеплення для вразливих верств населення у ЄС планують робити в січн

Готуються до масштабної вакцинації і в Європі. Для цього провели не менш масштабні тренування. У Бельгії влада ще не знає дати запуску кампанії, проте, де саме і як це відбуватиметься - уже визначилась. В Італії ж для проведення щеплень будують спеціальні павільйони у формі первоцвітів. Більше розкаже Олена Абрамович.

Заміряємо температуру. Так, тепер сюди, будь ласка.

Перевірка температури на вході, направлення від домашнього лікаря і навіть черга, в якій доводиться трохи почекати.

Мені потрібно відсканувати ваше направлення - ось так, чудово, проходьте.

Репетиція початку кампанії з вакцинування в Бельгії максимально наближена до реальності. Пів сотні добровольців у ролі тих, хто має отримати укол від коронавірусу. Та команда професіоналів, які, власне, роблять щеплення.

Чи маєте якісь симптоми на даний момент - кашель, гарячка, біль у горлі?

Учасники навчання хіба що не оголювали плечей і не отримували реальних уколів. Та як саме тримати шприц і вводити вакцину - медмерсонал таки відрепетирував.

Усе відбулося дуже швидко, доволі нормально. - А далі що ви маєте роботи? - Сказали йти в кінець коридору, а там проведуть у зал очікування на 15 хвилин.

Зачекати трохи потрібно, як і після будь-якого щеплення, чи не з'явиться біль, гарячка або запаморочення.

Ви мене чуєте? Що сталося?

Центри з масової вакцинації бельгійська влада вирішила організувати там, де вже розгорнуті павільйони для тестування на коронавірус. Їх мають розширити, аби зберегти можливість і надалі проводити таку кількість тестувань.

Олів'є, представник центру з вакцинування:

Що ми бачимо вже зараз - треба стежити за тим, як люди стоять у черзі, чи дотримуються дистанції, бо про це часто забувають. А також розділяти черги на вакцинацію й тестування.

А це вже італійський проєкт - тут вирішили, що все має бути насамперед красиво, щоб зробити щеплення - хотілося. Тому павільйони для вакцинації будуть мати форму первоцвіту, як символ відродження країни після пандемії.

Первоцвіт розквітає, щоб нагадати нам: час відкинути невизначеність і показати свої барви сонячному світлу. Світлу, яке знову осяє нас усіх разом, наче первоцвіти, що здолали мороз.

На початку 2021 Італія планує побудувати 300 таких павільйонів. А до піку вакцинації їх має бути в країні півтори тисячі.

Перші щеплення для вразливих верств населення у ЄС планують робити в січні, дати не відомі, проте обіцяють запустити процес синхронно в усіх країнах-членах. А от масову вакцинацію населення розпочнуть уже в березні.