Киев резко ухудшил показатели коронавирусной инфекции [ Редактировать ]
За сутки в столице зафиксировали 1159 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 102 282 зараженных COVID-19. 33 981 человек выздоровел (1242 - за минувшие сутки), еще 1749 умерли (26 - за минувшие сутки).
Отмечается, что среди зараженных:
- 644 женщины в возрасте от 18 до 88 лет;
- 424 мужчины, возрастом от 18 до 90 лет;
- 91 ребенок - от 2 месяцев до 17 лет.
Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (232 человека), Днепровском районе (201 случай) и Соломенском районе (140 пациентов).
Читайте также, за сутки на территории Украины зафиксировали 8 513 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране лабораторно подтвердили 979 506 инфицированных COVID-19.
Кроме того, количество заболеваний коронавирусом падает третью неделю. За прошедшую неделю в Украине было выявлено 70 327 новых случаев Covid-19, а за позапрошлую – 78 719.
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