За сутки в столице зафиксировали 1159 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 102 282 зараженных COVID-19. 33 981 человек выздоровел (1242 - за минувшие сутки), еще 1749 умерли (26 - за минувшие сутки).

Отмечается, что среди зараженных:

644 женщины в возрасте от 18 до 88 лет;

424 мужчины, возрастом от 18 до 90 лет;

91 ребенок - от 2 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество инфицированных находится в Дарницком районе (232 человека), Днепровском районе (201 случай) и Соломенском районе (140 пациентов).

Читайте также, за сутки на территории Украины зафиксировали 8 513 новых случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии в стране лабораторно подтвердили 979 506 инфицированных COVID-19.

Кроме того, количество заболеваний коронавирусом падает третью неделю. За прошедшую неделю в Украине было выявлено 70 327 новых случаев Covid-19, а за позапрошлую – 78 719.

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