Киев засыпает снегом, но совсем непраздничная атмосфера царит на дорогах столицы - все крупные магистрали и центр сковали 8-балльные пробки. Патрульная полиция Киева в Telegram сообщает о десятках ДТП.

С начала суток на "102" поступило 161 сообщение о ДТП на территории Киева, из них два - с погибшими и травмированными.

Серьезная авария с пострадавшими произошла возле метро "Сырец".

Патрульная полиция публикует список улиц, где произошли аварии и затруднено движение:

на улице Антоновича автомобиль снес светофор (на фото), который продолжает работать несмотря на тяжелые "увечья".

на улице Житнеторжской - движение затруднено;

на улице Дегтяревской - движение затруднено;

на улице Кирилловской - движение затруднено со стороны ул. Скляренко до ул. Новоконстантиновской;

на Боричевом спуске - движение затруднено со стороны Почтовой площади;

на Набережном шоссе - движение затруднено в сторону ул. Набережно-Крещатицкой;

на улице Щусева - затруднено движение в направлении станции метро "Дорогожичи";

на Печерском спуске - движение затруднено;

на улице Елены Телиги - движение затруднено в направлении станции метро "Дорогожичи";

на бульваре Тараса Шевченко - движение затруднено;

на вьезде в Борисполь занесло фуру - образовалась пробка, вьезд и выезд из города закрыт. Обьезд через Рогозов.

В соцсетях пишут, что на Индустриальном мосту, недалеко от метро "Шулявская", сейчас проехать просто невозможно. Здесь все стоит. Движение и автомобилей, и общественного транспорта в этой части Киева очень затруднено.

Очевидно, что массовые пробки намертво парализуют Киев вечером, когда люди будут возвращаться с работы.

Синоптики предупреждают, что такая погода - снегопад и температура воздуха -3...+ 1 градус продержится в столице еще несколько дней. Мокрый снег будет накрывать столицу еще несколько дней.