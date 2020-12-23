Снегопад в Киеве: город застыл в пробках из-за десятков аварий (видео) [ Редактировать ]
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Киев засыпает снегом, но совсем непраздничная атмосфера царит на дорогах столицы - все крупные магистрали и центр сковали 8-балльные пробки. Патрульная полиция Киева в Telegram сообщает о десятках ДТП.
С начала суток на "102" поступило 161 сообщение о ДТП на территории Киева, из них два - с погибшими и травмированными.
Серьезная авария с пострадавшими произошла возле метро "Сырец".
Патрульная полиция публикует список улиц, где произошли аварии и затруднено движение:
- на улице Антоновича автомобиль снес светофор (на фото), который продолжает работать несмотря на тяжелые "увечья".
- на улице Житнеторжской - движение затруднено;
- на улице Дегтяревской - движение затруднено;
- на улице Кирилловской - движение затруднено со стороны ул. Скляренко до ул. Новоконстантиновской;
- на Боричевом спуске - движение затруднено со стороны Почтовой площади;
- на Набережном шоссе - движение затруднено в сторону ул. Набережно-Крещатицкой;
- на улице Щусева - затруднено движение в направлении станции метро "Дорогожичи";
- на Печерском спуске - движение затруднено;
- на улице Елены Телиги - движение затруднено в направлении станции метро "Дорогожичи";
- на бульваре Тараса Шевченко - движение затруднено;
- на вьезде в Борисполь занесло фуру - образовалась пробка, вьезд и выезд из города закрыт. Обьезд через Рогозов.
В соцсетях пишут, что на Индустриальном мосту, недалеко от метро "Шулявская", сейчас проехать просто невозможно. Здесь все стоит. Движение и автомобилей, и общественного транспорта в этой части Киева очень затруднено.
Очевидно, что массовые пробки намертво парализуют Киев вечером, когда люди будут возвращаться с работы.
Синоптики предупреждают, что такая погода - снегопад и температура воздуха -3...+ 1 градус продержится в столице еще несколько дней. Мокрый снег будет накрывать столицу еще несколько дней.
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