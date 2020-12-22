Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает бывшим президентам пожизненно становиться сенаторами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе сказано, что в Совет федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ и "президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки".

Из новой редакции закона убрали абзац о том, что экс-президент в трехмесячный срок должен написать заявление о желании стать сенатором. Особо оговаривается, что бывший президент может отказаться от пожизненного сенаторства.

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Также Владимир Путин подписал закон о расширении гарантий экс-президенту и его семье. Бывший глава государства получает полную пожизненную неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру.

Это правило распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.

Лишить экс-президента неприкосновенности может только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. Решение должны поддержать две трети парламентариев каждой из палат.

При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Напомним, что с 1 января 2020 года неприкосновенность утратили народные депутаты Украины.

Как сообщали "Подробности", Владимиру Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира до конца 2022 года.