Стало известно, чем Владимир Путин займется на пенсии [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает бывшим президентам пожизненно становиться сенаторами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе сказано, что в Совет федерации входят по два представителя от каждого субъекта РФ и "президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки".
Из новой редакции закона убрали абзац о том, что экс-президент в трехмесячный срок должен написать заявление о желании стать сенатором. Особо оговаривается, что бывший президент может отказаться от пожизненного сенаторства.
Также Владимир Путин подписал закон о расширении гарантий экс-президенту и его семье. Бывший глава государства получает полную пожизненную неприкосновенность: его не могут привлечь к уголовной или административной ответственности, задержать, арестовать, допросить, подвергнуть обыску или личному досмотру.
Это правило распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписку.
Лишить экс-президента неприкосновенности может только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другом тяжком преступлении. Решение должны поддержать две трети парламентариев каждой из палат.
При этом обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.
Напомним, что с 1 января 2020 года неприкосновенность утратили народные депутаты Украины.
Как сообщали "Подробности", Владимиру Путину запретили посещать Олимпийские игры и чемпионаты мира до конца 2022 года.
по теме
Кроме того, Песков сказал, что встреча Путина и Зеленского должна быть хорошо подготовлена
Запрет продлится до конца 2022 года
Перспективи відносин між Росією та Україною залежать від позиції української влади, якій бракує "політичної мужності".
По мнению Кремля, перспективы развития отношений России с Украиной в значительной степени зависят от украинских властей
Офіційно - переможець. Після тривалих суперечок та судових процесів Джо Байден отримав статус «обраного президента Америки»