"Каждый желающий может купить вакцину от коронавируса" - Шмыгаль [ Редактировать ]
Уже в феврале 2021 года должен начаться первый этап вакцинирования от коронавируса. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что позже вакцину сможет купить каждый желающий.
Министр также отметил, что в первую очередь нужно вакцинировать медиков, военных в зоне ООС и работников интернатных учреждений. На втором этапе вакцину получат сотрудники правоохранительных органов и люди старше 60 лет. По словам премьера, для первого и второго этапа необходимо около 2 млн доз вакцины.
У вакцины сложная логистика и условия хранения и перевозки. Если ее разморозили, она действительна пять дней, и надо провакцинировать.
Шмыгаль сказал, что с февраля должна начаться вакцинация врачей. В марте запланировано получение первого миллиона доз вакцины от COVAX, затем количество закупаемых доз будет возрастать каждый месяц.
Кроме того, будут коммерческие возможности, - каждый желающий сможет себе купить. [Не] в аптеках… скорее всего, в больницах, отдельных пунктах вакцинации… Те, кто захочет сделать это за коммерческую цену, смогут это сделать.
Напомним, что ученые назвали недостатки вакцин от COVID-19. Читайте также о том, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19. Также сообщалось, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией от Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.
Кроме того, вакцину Nanocovax начали испытывать на людях. Разработкой препарата занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.
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